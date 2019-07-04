04 Temmuz 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

Gazişehir Gaziantep, Junior Morais'la anlaştı

Gazişehir Gaziantep, Junior Morais'la anlaştı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 04.07.2019

'e yükselen , defans oyuncusu ile prensipte anlaştı.

ekibi, teknik direktör Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Romanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden forması giyen 32 yaşındaki sol bek oyuncusu Morais ile temasa geçen kulüp yöneticileri, transfer konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Detayları görüşmek için Gaziantep'e gelen futbolcunun 2 yıllık resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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