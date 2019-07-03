03 Temmuz 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Bursaspor'da Koşukavak dönemi

Bursaspor'da Koşukavak dönemi
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 03.07.2019

Yalçın Koşukavak'a emanet. İki yıllık imzayı atan Yalçın Koşukavak, “Bir daha geriye dönmemek üzere yapılanmalı ve zaferlerin takımı olmalıyız” diye konuştu.

Gelecek sezon yoluna 1. Lig'de devam edecek olan , teknik direktörlük koltuğunu Yalçın Koşukavak'a emanet etti. 46 yaşındaki hoca ve daha önce anlaşmaya varılan sportif direktör Selçuk Erdoğan ikişer yıllık sözleşmeye imza attı. Bursaspor'un yeniden Süper Lig'e dönmesi için el birliğiyle hareket edilmesi gerektiğine dikkati çeken Koşukavak, "Zaman zaman kulüpler böyle şeyler yaşayabilir. Önemli olan tekrardan geleceğe nasıl yürümek lazım, bunların planlarını yapmak gerek. Başkanım bu kulüpte önemli şampiyonluk yaşadı. İnşallah bu sene tekrar böyle bir şey yaşarız ve bir daha geriye dönmemek üzere yapılanıp oraların takımı olmamız dileğiyle hareket ederiz" dedi. Başarılı hoca sözlerini şöyle sürdürdü: "Timsahın fiziksel bir özelliği vardır, dişleri aşındıkça sonradan yeni dişleri gelir. Bu şehrin potansiyeli var ve altyapımızdaki oyuncuları değerli hale getirmenin yolları için Vakıfköy'de uzun bir mesai harcamayı planlıyorum. Elimizden geldiği sürece oradan çok kıymetli oyuncuları Türk futboluna kazandıracağız."

AÇIK VE EMEKÇİ OLACAĞIZ
Bursa'nın 28 yaşındaki yeni sportif direktörü Selçuk Erdoğan, planlı bir ş ekilde ilerleyeceklerini aktardı. Başarılara imza atmak istediklerin kaydeden Erdoğan, açık ve emekçi olacaklarını da dile getirdi.

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