Carayol Adana Demirspor'da

Adana Demirspor'da transfer harekatı devam ediyor. Mavi-lacivertliler, geçen sezon Apollon Limasol forması giyen 30 yaşındaki Gambiyalı sağ kanatla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Adana Demirspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Daha önce Bosna Hersekli Nermin Hodzic ve Suriyeli Aias Aosman'ı renklerine bağlayan mavi-lacivertliler, bu kez Gambiyalı Mustapha Carayol'a imza attırdı. Son olarak Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limasol'da forma giyen 30 yaşındaki sağ kanat, 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. İngiliz pasaportu da bulunan Mustapha, kariyerine Ada ekibi Swindon'da başladı.

MİLLİ TAKIMLA 5 MAÇA ÇIKTI

İngiltere'de Middlesbrough, Nottingham Forest, Huddersfield, Leeds United, Ipswich Town ve Brighton gibi birçok takımda forma giyen tecrübeli oyuncu, 2018'de Kıbrıs Rum Kesimi'nin yolunu tutmuştu. Limasol'da 18 karşılaşmaya çıkan Mustapha, rakip ağları 2 kez sarstı. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Gambiya kadrosunda da yer alan başarılı oyuncu, milli formayı 5 kez giyerken; 1 de gol sevinci yaşadı.