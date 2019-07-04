04 Temmuz 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Giresun'da imza şov
Giriş Tarihi: 04.07.2019
Çotanak’ın 6. transferi, Afyonspor’dan 30 yaşındaki sağ bek Uğur Akdemir oldu
Spor Toto 1. Lig'de transferin en hareketli kulübü olan ve yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Giresunspor, 6. imzasını Afyonspor'dan Uğur Akdemir'le gerçekleştirdi. 30 yaşındaki tecrübeli sağ bek, geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'e düşen takımında oynadığı 26 karşılaşmada, 5 asistle en etkili ismi olarak dikkati çekti. Yeşil-beyazlılar daha önce, kaleci Facchini ve Metin Erol ile Ahmet Kesim, Orhan Aktaş, Rusescu'yu kadrosuna katmıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"