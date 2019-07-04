04 Temmuz 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

Giresun'da imza şov

Giresun'da imza şov
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 04.07.2019

Çotanak’ın 6. transferi, Afyonspor’dan 30 yaşındaki sağ bek Uğur Akdemir oldu

Spor Toto 1. Lig'de transferin en hareketli kulübü olan ve yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Giresunspor, 6. imzasını Afyonspor'dan Uğur Akdemir'le gerçekleştirdi. 30 yaşındaki tecrübeli sağ bek, geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'e düşen takımında oynadığı 26 karşılaşmada, 5 asistle en etkili ismi olarak dikkati çekti. Yeşil-beyazlılar daha önce, kaleci Facchini ve Metin Erol ile Ahmet Kesim, Orhan Aktaş, Rusescu'yu kadrosuna katmıştı.
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