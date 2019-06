Bursaspor’da rota Yalçın Koşukavak

Bursaspor, teknik direktörlüğe Yalçın Koşukavak’ı getiriyor. Deneyimli çalıştırıcı ile görüşmeler olumlu devam ederken, bu kararda Koşukavak’ın Mehmet Zeki Çelik gibi oyuncuların parlamasında etkin rol oynaması ve gençlerle olan diyaloğunun etkili olduğu öğrenildi.

Sportif direktörlüğe Selçuk Erdoğan'ı getiren Bursaspor, teknik direktörlük için de rotasını Yalçın Koşukavak'a çevirdi. 46 yaşındaki teknik adam ile görüşmelerini sürdüren ve önemli bir aşama kaydeden Bursa temsilcisi, özellikle gençlere verdiği önem ile bilinen başarılı çalıştırıcı ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. 2014'ten bu yana 4 sezondur 1'inci Lig'de teknik direktörlük yapan Koşukavak, İstanbulspor'daki çıkışıyla dikkatleri üzerine çekerken, geçtiğimiz sezon da bir süre Gazişehir'i çalıştırmıştı.



İstanbulspor'da çalıştığı dönemde önemli isimleri Türk futboluna kazandıran Koşukavak, özellikle Bursaspor'dan giden Mehmet Zeki Çelik'in bugünkü noktasına ulaşmasında önemli rol oynadı. Ayrıca şu an Bursaspor'un mevcut kadrosunda yer alan kaleci Okan Kocuk'la da çalışan deneyimli teknik adam, burada oyuncusuna verdiği süre ile 23 yaşındaki eldivenin milli takıma uzanan yolundaki etkenlerden biri olmuştu.

Daha öncesinde Bursaspor'da pek çok teknik direktörün ismi gündeme gelirken, camianın Yalçın Koşukavak'ta karar kılmasının nedenini ise tecrübesi ve gençlerle olan diyaloğu oluşturuyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in en fazla yerli oynatan ve en fazla altyapı oyuncusuna süre veren takımlarından biri olan Bursaspor'da anlaşma resmiyete kavuştuğu takdirde Koşukavak'ın 21 yaş altı oyunculara da ağırlık vererek, Bursa temsilcisindeki mevcut potansiyeli ortaya çıkarmak istediği bildirildi.