29 Haziran 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

Timsah hareketli

Timsah hareketli
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 29.06.2019

Bursaspor'da transfer harekatı sürüyor. Badji, Vergini ve Furkan Soyalp ayrıldı. ’nden Bursaspor’un eski sağ beki gündeme geldi.

Süper Lig'e tekrar dönmenin planlarını yapan Bursaspor, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. İlk etapta kadrodaki yabancı sayısını azaltmaya giden 'ta, Badji Ludogorets'e, Vergini de San Lorenzo'ya gitti. Furkan Soyalp'ın da Başakşehir'e imza attığı Bursa'da 2 sezon önce yeşil-beyazlılarda oynayan yuvaya dönmeye hazırlanıyor. 35 yaşındaki sağ bek, Bursa'nın teklifine sıcak bakıyor. 'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon 21 karşılaşmada 2 gol, 3 asistle oynadı.

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