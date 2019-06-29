Timsah hareketli

Bursaspor'da transfer harekatı sürüyor. Badji, Vergini ve Furkan Soyalp ayrıldı. Gençlerbirliği’nden Bursaspor’un eski sağ beki Erdem Özgenç gündeme geldi.

Süper Lig'e tekrar dönmenin planlarını yapan Bursaspor, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. İlk etapta kadrodaki yabancı sayısını azaltmaya giden Timsah'ta, Badji Ludogorets'e, Vergini de San Lorenzo'ya gitti. Furkan Soyalp'ın da Başakşehir'e imza attığı Bursa'da 2 sezon önce yeşil-beyazlılarda oynayan Erdem Özgenç yuvaya dönmeye hazırlanıyor. 35 yaşındaki sağ bek, Bursa'nın teklifine sıcak bakıyor. Gençlerbirliği'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon 21 karşılaşmada 2 gol, 3 asistle oynadı.