Akhisarspor'da Lopes belirsiz
Spor Toto 1'inci Lig'e düştüğü yeni sezon öncesinde transferde ilk olarak takımdaki yabancı sayısını azaltmaya çalışan Akhisarspor'da, Miguel Lopes'in durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.
Sissoko ve Regattin'in Gazişehir Gaziantep'le söz kestiği, Manu ve Josue'nin kulüp aradığı yeşil-siyahlılarda sözleşmesi süren Portekizli sağ bek Lopes'e Alanyaspor talip oldu. Son 2 sezondur Spor Toto Süper Lig'de takımın bankolarından olan futbolcunun yüksek maliyeti, yeni sezon öncesi yönetimi düşündürüyor. Sosyal medyada taraftara yönelik, "Yeni sezonda görüşürüz" mesajı paylaşan futbolcuyla ücretinde indirim yapmayı kabul etmediği takdirde yolların ayrılması bekleniyor. Akhisarspor yönetimi, sözleşmeleri biten Serginho ve Bokila'yla da yeniden anlaşmayı düşünmüyor. Geçen sezonun ikinci yarısında lisansı askıya alınan Dany de topun ağzında.
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