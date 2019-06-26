26 Haziran 2019, Çarşamba

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor'da Lopes belirsiz

Akhisarspor'da Lopes belirsiz
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 26.06.2019

1'inci Lig'e düştüğü öncesinde transferde ilk olarak takımdaki yabancı sayısını azaltmaya çalışan 'da, Miguel Lopes'in durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.

Sissoko ve Regattin'in Gazişehir Gaziantep'le söz kestiği, Manu ve Josue'nin kulüp aradığı yeşil-siyahlılarda sözleşmesi süren Portekizli sağ bek Lopes'e talip oldu. Son 2 sezondur Süper Lig'de takımın bankolarından olan futbolcunun yüksek maliyeti, öncesi yönetimi düşündürüyor. Sosyal medyada taraftara yönelik, "Yeni sezonda görüşürüz" mesajı paylaşan futbolcuyla ücretinde indirim yapmayı kabul etmediği takdirde yolların ayrılması bekleniyor. yönetimi, sözleşmeleri biten Serginho ve Bokila'yla da yeniden anlaşmayı düşünmüyor. Geçen sezonun ikinci yarısında lisansı askıya alınan Dany de topun ağzında.

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