Son Dadaş Pote

Geçtiğimiz sezon veda ettiği Süper Lig'e tekrar çıkmanın planlarını yapan Erzurumspor, transferde işi sıkı tutuyor. Süper Lig’e çıkmanın planlarını yapan Erzurum, Adana Demir ile yollarını ayıran Mickael Pote’ye imza attırmaya hazırlanıyor.

Teknik direktörlüğe Muzaffer Bilazer'i getiren doğu ekibinin uzun süredir görüşme halinde olduğu Mickael Pote ile anlaştığı belirtiliyor. Adana Demir'den ayrılan Beninli golcü futbolcunun kısa süre içinde imza atması bekleniyor.

GOL MAKİNESİ

Adana Demir ile geçtiğimiz sezon 35 maçta 16 kez rakip fileleri havalandıran 34 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Ümit Özat'la yaşadığı tartışma nedeniyle takımdan ayrılmıştı. Play-off maçlarında oruç tuttuğu için Özat tarafından eleştirildiği iddia edilen tecrübeli futbolcu, kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini açıklamıştı.

'BEKLE BİZİ SÜPER LİG'

Erzurum Başkanı Hüseyin Üneş, iddialı konuştu: "Yeni hocamızla birlikte yeni sezona eksiksiz girip, hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e çıkacağız. Taraftarımızın şüphesi olmasın."