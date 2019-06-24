24 Haziran 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Bursaspor'da başkan Mestan mazbatasını aldı

Bursaspor'da başkan Mestan mazbatasını aldı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 24.06.2019

Bursaspor Kulübü'nde ’da oy çokluğu ile başkanlığa seçilen ve ekibinin yanı sıra Bağımsız Denetleme Kurulu Başkanlığı'na seçilen , ’nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Devir teslim törenine Ali Ay yönetimi adına 2'nci Başkan Cem Öztürk, Genel Kurul Divan Başkanı Emre Akçil ve üyeler, Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, Başkan , yönetimi ve kurulları ile Bağımsız Denetleme Kurulu Başkanlığı'na seçilen ve ekibi katıldı. Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, 'nde düzenlenen törende mazbatasını Genel Kurul Divan Başkanı Emre Akçil'den aldı. Başkan Mestan yaptığı açıklamada, "Dün olağanüstü kongrede ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza bu önemli görev verildi. Bu saatten sonra hepimizin Bursaspor için çalışmasını arzu ediyoruz. Hesapları kitapları bir kenara bıraktık. Var gücümüzle nasıl Süper Lig'e çıkarız onun çalışmasını yapmayı arzu ediyoruz. Tüm enerjimizi buna harcayacağız. Bursaspor hepimizden önemli. Bursaspor'umuzu layık olduğu Süper Lig'e çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Sizlerden de destek bekliyoruz" diye konuştu. Başkan Mestan'ın konuşmasının ardından Genel Kurul Divan Başkanı Emre Akçil, Bağımsız Denetleme Kurulu'na seçilen Tayfur Serdar Güllülü'ye mazbatasını verdi. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç ise, "Önümüzde zor bir süreç var. Bu zor dönemde bu göreve talip olan hakikaten başlarını değil gövdelerini taşın altına koyan arkadaşları tebrik ediyorum. Bizlere düşen tüm Bursa camiası olarak arkalarında durup hep birlikte destek olmak. Bunun bilincinde olmasını diliyorum. Başarılar dilerim. Ayrıca her şeye rağmen çok spekülasyonlar yaratıldı. Geçmiş yönetime de -hatasız kul olmaz- harcadıkları mesai için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Daha sonra Bursaspor Kulübü'nün yeni yönetimi, basın mensuplarına poz verdi.

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