21 Haziran 2019, Cuma

TFF 1. LİG

Eskişehirspor, Bedirhan Altunbaş ile sözleşme yeniledi

Es-Es Bedirhan Altunbaş ile sözleşme yeniledi
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 21.06.2019

1. Lig ekiplerinden , 19 yaşındaki futbolcusu ile sözleşme yeniledi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kulübü Başkanı Osman Taş ile Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bir araya gelen , sözleşmesini 2 yıl daha uzatan imzayı attı.

Siyah-kırmızılı takımın altyapısından yetişen genç sağ bek, geçen sezon 17 maçta forma giydi.

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