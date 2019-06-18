18 Haziran 2019, Salı

TFF 1. LİG

Altay’ın gözü başkentte

Altay’ın gözü başkentte
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 18.06.2019

Siyah-beyazlılar, G.Birliği’nden ve için atağa kalktı. İki ismin de ekibine sıcak baktığı belirtildi

1. Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren , gözünü 'nin iki oyuncusuna dikti. Siyahbeyazlılar, başkent ekibiyle sözleşmesi sona eren orta saha (31) ve 1 yıl daha kontratı sağ bek 'e (34) kanca attı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın kadroda görmeyi çok istediği iki oyuncunun da 'e gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
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