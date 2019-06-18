18 Haziran 2019, Salı
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Altay’ın gözü başkentte
Giriş Tarihi: 18.06.2019
Siyah-beyazlılar, G.Birliği’nden Bekir Yılmaz ve Erdem Özgenç için atağa kalktı. İki ismin de İzmir ekibine sıcak baktığı belirtildi
Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Altay, gözünü Gençlerbirliği'nin iki oyuncusuna dikti. Siyahbeyazlılar, başkent ekibiyle sözleşmesi sona eren orta saha Bekir Yılmaz (31) ve 1 yıl daha kontratı sağ bek Erdem Özgenç'e (34) kanca attı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın kadroda görmeyi çok istediği iki oyuncunun da İzmir'e gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
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