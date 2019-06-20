20 Haziran 2019, Perşembe

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akigo’da transfer zamanı

Akigo’da transfer zamanı
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 20.06.2019

Yeni çalıştırıcı , listesini yönetime verdi.

Akhisarspor'da 'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından, yeni sezonun planlanmasına başlandı. Önceliği mevcut kadroya verecek kurmayların, Altıparmak'ın takımda kalmasını istediği yabancı futbolcularda bu hafta içinde masaya oturacağı bildirildi. , , , Musa Nizam, Onur Ayık ve gibi yerli isimlerin de takımda tutulacağı bildirildi.
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