20 Haziran 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Akigo’da transfer zamanı
Giriş Tarihi: 20.06.2019
Yeni çalıştırıcı Mehmet Altıparmak, transfer listesini yönetime verdi.
Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından, yeni sezonun planlanmasına başlandı. Önceliği mevcut kadroya verecek kurmayların, Altıparmak'ın takımda kalmasını istediği yabancı futbolcularda bu hafta içinde masaya oturacağı bildirildi. Bilal Kısa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Musa Nizam, Onur Ayık ve Zeki Yavru gibi yerli isimlerin de takımda tutulacağı bildirildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"