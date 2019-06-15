15 Haziran 2019, Cumartesi
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İKİ KEZ GOL KRALI OLDU
Geçen sezon Adana Demir'deki 2. dönemini geçiren Pote, 33 karşılaşmada 16 gol kaydetti. Ümit Özat'la sorunlar yaşayan tecrübeli oyuncu, ayrılma kararı almıştı. Fransa'da Grenoble altyapısında yetişen Pote; Cannes, Nice, Clermont, Le Mans, Dresden ve APOEL formaları da giydi. Benin'li oyuncu, 2015-16 ve 2016-17'de 1. Lig'de gol krallığı da yaşadı.
Dadaş'ta Pote sesleri
Giriş Tarihi: 15.06.2019
Erzurumspor, Adana Demir’le yollarını ayıran 34 yaşındaki forvet için harekete geçti. Başkan Hüseyin Üneş, Benin’li oyuncuya ilk teklifi iletti.
Yeniden Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek BB Erzurum, Mickael Pote'ye talip oldu. Adana Demirspor'la karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini fesheden 34 yaşındaki Benin'li forvetle ilgili bilgi toplayan Başkan Hüseyin Üneş'in ilk teklifini ilettiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun 400 bin euro'luk teklife ilk etapta sıcak baktığı gelen haberler arasında.
İKİ KEZ GOL KRALI OLDU
Geçen sezon Adana Demir'deki 2. dönemini geçiren Pote, 33 karşılaşmada 16 gol kaydetti. Ümit Özat'la sorunlar yaşayan tecrübeli oyuncu, ayrılma kararı almıştı. Fransa'da Grenoble altyapısında yetişen Pote; Cannes, Nice, Clermont, Le Mans, Dresden ve APOEL formaları da giydi. Benin'li oyuncu, 2015-16 ve 2016-17'de 1. Lig'de gol krallığı da yaşadı.
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