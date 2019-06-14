14 Haziran 2019, Cuma
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Altay'dan transferde çifte bomba!
Giriş Tarihi: 14.06.2019
Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Altay'ın, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın Boluspor'dan eski öğrencileri kaleci Gökhan Değirmenci ve 10 numara Bentley'le söz kestiği öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde oyuncularla bir araya gelen siyah-beyazlı kurmaylar, transfere son noktayı koymayı başardı. Boluspor'la sözleşmeleri sona eren iki oyuncuya herhangi bir bonservis bedeli ödenmezken, ilerleyen günlerde İzmir'e gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacakları bildirildi. Geçtiğimiz sezon 30 karşılaşmada boy gösteren 30 yaşındaki Gökhan, 10 sene sonra yeniden Altay'a dönecek. İzmir ekibinin altyapısından yetişen tecrübeli eldiven, 2008-09 sezonunda takımdan ayrılmıştı. Son 2.5 sezondur Boluspor'da forma giyen 30 yaşındaki Nijeryalı 10 numara Bentley ise Karadeniz ekibinde oynadığı 38 maçta 10 gol, 6 asistle dikkatleri üzerine çekti.
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