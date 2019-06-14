14 Haziran 2019, Cuma

TFF 1. LİG

Altay'dan transferde çifte bomba!

Altay'dan transferde çifte bomba!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 14.06.2019

1. Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan 'ın, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın 'dan eski öğrencileri kaleci ve Bentley'le söz kestiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde oyuncularla bir araya gelen siyah-beyazlı kurmaylar, transfere son noktayı koymayı başardı. 'la sözleşmeleri sona eren iki oyuncuya herhangi bir bonservis bedeli ödenmezken, ilerleyen günlerde 'e gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacakları bildirildi. Geçtiğimiz sezon 30 karşılaşmada boy gösteren 30 yaşındaki Gökhan, 10 sene sonra yeniden 'a dönecek. İzmir ekibinin altyapısından yetişen tecrübeli eldiven, 2008-09 sezonunda takımdan ayrılmıştı. Son 2.5 sezondur Boluspor'da forma giyen 30 yaşındaki Nijeryalı Bentley ise ekibinde oynadığı 38 maçta 10 gol, 6 asistle dikkatleri üzerine çekti.
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