12 Haziran 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Teknik Direktör İrfan Buz tesisleri gezdi

Teknik Direktör İrfan Buz tesisleri gezdi
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 12.06.2019

Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Tesislerinde incelemelerde bulundu.

Kırmızı-beyazlı kulübün 3 yıl sözleşme imzaladığı , Teknik Menajer Yücel Uyar ve Yardımcı Antrenörler Erkan Buz, Taner Alpak, Sedat Yalçın ve İsmail Aydoğdu ile birlikte Tesislerindeki antrenman sahalarını, fitness salonu, dinlenme alanlarında incelemelerde bulundu.
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