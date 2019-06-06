06 Haziran 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

Bursa sil baştan

Bursa sil baştan
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 06.06.2019

Timsah 23 Haziran’daki kongreyi bekliyor. 6 futbolcu takımdan ayrılmak istediğini iletti. Yeni teknik adam merak ediliyor. Başkan takımın kaderini çizecek.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayıp küme düşen ilk takım olan , kadrosunu büyük ölçüde değiştirecek. Camia 16-23 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimini bekliyor. Adaylık için başvuru süresi 8 Haziran Cumartesi 17.00'de doluyor. Henüz aday çıkmaması kafalarda soru işareti yaratsa da kulislerde eski bakan Faruk Çelik ile Hüseyin Akdemir'in isimleri geçiyor. Sözleşmesi süren ancak teklif geldiğini iletip ayrılmak isteyen Aytaç, Yusuf Erdoğan, Badji, Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı ve Shehu'nun durumu kongreden sonra belli olacak.

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