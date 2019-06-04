04 Haziran 2019, Salı

TFF 1. LİG

Kerimoğlu sesleri

Kerimoğlu sesleri
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 04.06.2019

Eskişehirspor'da kısa süre önce göreve gelen Başkan Osman Taş ve yönetimi, 'yla yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç alamadı. Fuat Çapa’yla anlaşamayan Eskişehir, ile görüşmelere start verdi.

Eskişehirspor'da kısa süre önce göreve gelen Başkan Osman Taş ve yönetimi, 'yla yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç alamadı. Kırmızı-siyahlılar, transfer planlamasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle alternatiflere yöneldi. İlk olarak ile temas kurulduğu öğrenildi.

Şanlıurfaspor'daki görevinden 2016'da ayrılan ve o tarihten sonra TV'de yorumculuk yapan 48 yaşındaki çalıştırıcının, teklife olumlu dönüş yaptığı belirtildi. Tarafların Ramazan Bayramı sonrasında bir araya gelerek transfere resmiyet kazandırması bekleniyor. M. City ve G.Saray'da antrenörlük yapan Kerimoğlu, anlaşma sağlanırsa kariyerindeki ikinci takımı çalıştıracak.

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