04 Haziran 2019, Salı

TFF 1. LİG

Kral, Süper Lig yolunda

Kral, Süper Lig yolunda
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 04.06.2019

1. Lig’de Altay’da 29 golle zirveye çıkan Paixao’ya Y. ve Ç.Rize talip

Altay'ın Portekizli gol kralı Marco Paixao'ya ve Ç.Rize'nin talip olduğu öğrenildi. Geçen sezon attığı 29 golle dikkatleri çeken 34 yaşındaki Paixao'nun ekibiyle 1 yıl daha kontratı var. Altay'dan geçen sezon aldığı paranın 3 katı zam isteyen tecrübeli golcünün takımdaki durumu belirsizliğini koruyor Portekizli gol makinesinin kariyerinin son demlerine gelmesi nedeniyle yüksek bir rakama imza atmak istediği belirtildi. Paixao ile S.Arabistan ve kulüplerinin de ilgilendiği kaydedildi.

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