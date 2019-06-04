04 Haziran 2019, Salı
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Kral, Süper Lig yolunda
Giriş Tarihi: 04.06.2019
Spor Toto 1. Lig’de Altay’da 29 golle zirveye çıkan Paixao’ya Y.Malatya ve Ç.Rize talip
Altay'ın Portekizli gol kralı Marco Paixao'ya Malatya ve Ç.Rize'nin talip olduğu öğrenildi. Geçen sezon attığı 29 golle dikkatleri çeken 34 yaşındaki Paixao'nun İzmir ekibiyle 1 yıl daha kontratı var. Altay'dan geçen sezon aldığı paranın 3 katı zam isteyen tecrübeli golcünün takımdaki durumu belirsizliğini koruyor Portekizli gol makinesinin kariyerinin son demlerine gelmesi nedeniyle yüksek bir rakama imza atmak istediği belirtildi. Paixao ile S.Arabistan ve Katar kulüplerinin de ilgilendiği kaydedildi.
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