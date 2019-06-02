02 Haziran 2019, Pazar
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Denizlispor’da Yusuf sesleri
Giriş Tarihi: 02.06.2019
Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor gözüne ligden düşen Bursaspor'lu Yusuf Erdoğan'ı kestirdi.
Akhisarspor'dan Güray Vural ve Kayserispor'lu Tiago Lopes ile söz kesen Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, bu kez Yusuf Erdoğan'ın transferinde son aşamaya geldi. Bursaspor ile yollarını ayıracak 26 yaşındaki sol kanatla yapılan ilk görüşmeden olumlu sonuç alındığı öğrenildi. Öte yandan Ege ekibi, takımda tutmak istediği Faslı on numara Aissati ile pazarlıklarda son aşamaya geldi.
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