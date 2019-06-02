02 Haziran 2019, Pazar

TFF 1. LİG

Denizlispor’da Yusuf sesleri

Denizlispor’da Yusuf sesleri
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 02.06.2019

'in yeni ekibi gözüne ligden düşen 'lu 'ı kestirdi.

Akhisarspor'dan Güray Vural ve 'lu Tiago Lopes ile söz kesen 'in yeni ekibi , bu kez 'ın transferinde son aşamaya geldi. ile yollarını ayıracak 26 yaşındaki sol kanatla yapılan ilk görüşmeden olumlu sonuç alındığı öğrenildi. Öte yandan Ege ekibi, takımda tutmak istediği Faslı on numara Aissati ile pazarlıklarda son aşamaya geldi.
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