Spor Toto 1. Lig play-off'ta final heyecanı! Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği final maçında Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'e çıkacak son takım bugün belli olacak. Spor Toto 1. Lig'in play-off turu final aşamasında Gazişehir Gaziantep ile Hataypsor mücadele edecek. Süper Lig'e çıkacak son takım olabilmek için kıyasıya mücadele edecek iki takımın karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. Peki, TFF 1. Lig play off final maçı hangi kanalda? Hatayspor - Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hatayspor - Gazişehir Gaziantep maçının ayrıntıları...

11'LER

Hatayspor 11'i: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, Mehmet Tayfun, Sadio Diallo, Kubilay, Selim, Gökhan, Caner, Mirkan



Gazişehir Gaziantep 11'i: Günay, Uğur, Yalçın, Poepon, Segbefia, Oğulcan, Gökhan, Erdem, Oğuz, Bjarnason, Erhan







HATAYSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'e çıkma maçı olan Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geliyor. Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanan karşılaşma 30 Mayıs'ta saat 21.45'te başladı.

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma beIN Sport Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.