30 Mayıs 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

Hatayspor - Gazişehir Gaziantep | CANLI

Hatayspor - Gazişehir Gaziantep | CANLI
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 Giriş Tarihi: 30.05.2019

1. Lig play-off'ta final heyecanı! 'e çıkacak son takımın belirleneceği final maçında Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geliyor.

'e çıkacak son takım bugün belli olacak. 1. Lig'in play-off turu final aşamasında Gazişehir Gaziantep ile Hataypsor mücadele edecek. Süper Lig'e çıkacak son takım olabilmek için kıyasıya mücadele edecek iki takımın karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. Peki, TFF 1. Lig play off final maçı hangi kanalda? Hatayspor - Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hatayspor - Gazişehir Gaziantep maçının ayrıntıları...

11'LER

Hatayspor 11'i: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, Mehmet Tayfun, Sadio Diallo, Kubilay, Selim, Gökhan, Caner, Mirkan

Gazişehir Gaziantep 11'i: Günay, Uğur, Yalçın, Poepon, Segbefia, Oğulcan, Gökhan, Erdem, Oğuz, Bjarnason, Erhan



HATAYSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'e çıkma maçı olan Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geliyor. Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanan karşılaşma 30 Mayıs'ta saat 21.45'te başladı.

Stadyumu'nda oynanan karşılaşma beIN Sport Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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