Eskişehirspor'da yeni başkan Osman Taş oldu

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor'un, geçen hafta yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen Olağanüstü ve Mali Genel Kurulu, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapıldı. İlk olarak mevcut başkan Kaan Ay ve yönetimi mali olarak delegeler tarafından ibra edildi. Daha sonra ise tek aday olan Osman Taş, Eskişehirspor'un yeni başkanı seçildi.



OSMAN TAŞ: BİZ BİR MARKAYIZ

Mazbatasını divan başkanından alan Eskişehirspor Kulübü Başkanı Osman Taş, "Biz önümüze bakacağız. Biz Eskişehirsporluyuz, biz bir markayız, biz dilenci değiliz. Bize bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz. Ben çok fazla konuşan birisi değilim, icraat yapan bir insanım. Allah yolumuzu açık etsin" diye konuştu.

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