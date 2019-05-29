29 Mayıs 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Hatayspor için 2 milyon 560 bin lira toplandı

Hatayspor için 2 milyon 560 bin lira toplandı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 29.05.2019

1. Lig play-off finaline yükselerek tarihinde ilk kez 'de yer alma şansına yaklaşan Hatayspor için başlatılan destek kampanyasında 9 günde 2 milyon 560 bin lira toplandı.

Valiliği tarafından takıma destek amacıyla 20 Mayıs'ta başlatılan maddi destek çağrısı sonrası kentten çeşitli kişilerce bağışta bulunuldu.

Şu ana kadar 470 kişinin bağışla destekte bulunduğu kampanya kapsamında 9 günde 2 milyon 560 bin lira toplandı.

Kampanyaya destek vermek isteyenlerin, Hatayspor Kulübü Derneğinin QNB Finansbank Antakya Çarşı Şubesi'ndeki, "TR31 0011 1000 0000 0083 0026 56" IBAN nolu hesabına bağışta bulunabileceği aktarıldı.

Kentte büyük heyecan yaşanıyor

Öte yandan, Hatayspor ile Gazişehir arasında yarın saat 21.45'te 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak 1. Lig play-off final maçı için Hatay'da da hazırlıklar yapılıyor.

Bazı taraftarlar karşılaşmayı statta izlemek için İstanbul'a gitmeyi planlarken, gitmeyi imkanı olmayanlar için de kent merkezinde ve ilçelerde dev ekranlar kurulacak.

Maçı kazanması durumunda tarihinde ilk kez 'e çıkacak olan bordo-beyazlı takım için tüm kentte büyük heyecan yaşanıyor.

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