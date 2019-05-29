29 Mayıs 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Eskişehirspor'da olağanüstü kongreye doğru

Eskişehirspor'da olağanüstü kongreye doğru
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 29.05.2019

Kulüp yöneticilerinden , yarın yapılacak için başkan adaylığını açıkladı.

1. Lig ekiplerinden 'un kulüp başkanvekili , yarın yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Taş, Esstore'da düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirspor'u daha iyi yerlere getirmek için aday olduğunu belirterek, listesinde yer alan isimlerle siyah-kırmızılı kulüp için çalışacaklarını söyledi.

Yarın gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda kendisinin dışında bir aday daha olmasını isteyen Taş, şöyle konuştu:

"Tek adaylı genel kurulun heyecanı olmaz. Her şeyin hayırlısı olsun. Yönetime gelirsek ilk hedefimiz mevcut futbolcuların maaşların ve primlerini ödeyerek kadromuzu elde tutmaktır. Bütün futbolcularımız bizi bekliyor. Eksiklerimiz olsa da iyi bir kadromuz var. Hiçbir futbolcuyu da satmak istemiyoruz. Başkan olursak cuma gününden itibaren sözlerimizi yerine getireceğiz. Zoru seven bir kişiliğe sahibim. Camia neyi hedefliyorsa, bizim amacımız o olacak. Teknik direktörlük konusunda ile oturup konuşacağız. Onun kulüpte çok emeği var. Eskişehirspor'u kimseye avuç açmayacak bir kulüp haline getirmek istiyoruz. Kulüp yöneticiliğini Eskişehirspor taraftarı olarak yapıyoruz."

Taş, yarın Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek genel kurula bütün Eskişehirspor sevdalılarını beklediklerini sözlerine ekledi.

Hatayspor için 2 milyon 560 bin lira toplandı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Hatayspor için 2 milyon 560 bin lira toplandı Hatayspor için 2 milyon 560 bin lira toplandı
Vukovic imzaya kaldı Vukovic imzaya kaldı
Altay'da üçüncü Ekmekçioğlu dönemi Altay'da üçüncü Ekmekçioğlu dönemi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör