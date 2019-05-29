29 Mayıs 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Vukovic imzaya kaldı

Vukovic imzaya kaldı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 29.05.2019

sezon 33 maçta 12 kez ağları sarstı. Tarihinde ilk kez 1. Lig’de mücadele edecek Menemenspor, 5 yıldır Balıkesir forması giyen Hırvat kaleci Vukovic’in transferini bitiriyor

1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor'da Tahir Şahin'in başkan seçilmesinin ardından yeni yapılanma için kollar sıvandı. Bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren sarılacivertliler, sportif direktör Cenk Laleci'nin raporu doğrultusunda 'un kalecisi Andrija Vukovic'le temasa geçti. Son 5 sezonunu Bal-Kes'te geçiren 35 yaşındaki eldivenin, maddi sıkıntılar yüzünden kulübe veda edeceği ve Menemen'e imza atacağı iddia edildi. Kariyerinde Zadar ve RNK Split formaları da giyen Vukovic, 2014-2015'in devre arasında olduğu kırmızı-beyazlı ekipte toplam 125 karşılaşmaya çıktı.

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