Vukovic imzaya kaldı

sezon 33 maçta 12 kez ağları sarstı. Tarihinde ilk kez 1. Lig’de mücadele edecek Menemenspor, 5 yıldır Balıkesir forması giyen Hırvat kaleci Vukovic’in transferini bitiriyor

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor'da Tahir Şahin'in başkan seçilmesinin ardından yeni yapılanma için kollar sıvandı. Bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren sarılacivertliler, sportif direktör Cenk Laleci'nin raporu doğrultusunda Balıkesirspor'un kalecisi Andrija Vukovic'le temasa geçti. Son 5 sezonunu Bal-Kes'te geçiren 35 yaşındaki eldivenin, maddi sıkıntılar yüzünden kulübe veda edeceği ve Menemen'e imza atacağı iddia edildi. Kariyerinde Zadar ve RNK Split formaları da giyen Vukovic, 2014-2015'in devre arasında transfer olduğu kırmızı-beyazlı ekipte toplam 125 karşılaşmaya çıktı.