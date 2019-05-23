23 Mayıs 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

Sakarya geri sayımda

Sakarya geri sayımda
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 23.05.2019

1. Lig’e yükselme finalinde Karagümrük’le karşılaşacak Sakarya, 7 yıllık özlemine artık son vermek istiyor. Sonrasında ise hedef Süper Lig.

2. Lig finali büyük bir heyecana sahne olacak. Beyaz Grubu'un finalisti Sakaryaspor ile Kırmızı Grubun finalisti Fatih Karagümrük, 1. Lig'e yükselen son takım olmak için kozlarını paylaşacak. 'un ardından Sarıyer'i eleyip finale adını yazdıran yeşil-siyahlılar, uzun bir süredir hasret kaldıkları Spor Toto 1. Lig'in kapısına dayandı. Sakaryaspor, son olarak 2011-12'de Spor Toto 1. Lig'den düşerken, bir daha da yükselme başarısı gösteremedi. Karagümrük karşısında 7 yıllık hasretine son vermek isteyen Sakaryaspor'un, rakibine karşı da üstünlüğü bulunuyor. Sakarya, Karagümrük ile daha önce 10 kez karşılaştı. Geçtiğimiz sezon aynı grupta yer aldığı Karagümrük'ü iki maçta da mağlup etti. 3 kez yenildiği kırmızı-siyahlılar karşısında 5 galibiyeti bulunan Sakaryaspor, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Şehir olarak kenetlenen yeşil-siyahlılar, Karagümrük engelini de aşarak Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi ardından Süper Lig hedefini gerçekleştirmek istiyor.

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