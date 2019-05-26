Büyük heyecan

Finale yükselecek takımlar, Hatay-Adana Demir ve Osmanlı-Gazişehir maçlarıyla belli oluyor...

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off'ta yarı final heyecanı bugün oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek. Günün ilk maçında 0-0'ın rövanşında Hatay ile Adana Demir kozlarını paylaşacak. Antakya Atatürk Stadı'nda 16.00'da başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Diğer finalistin belirleneceği karşılaşmada ise Gazişehir, 2-0'ın avantajıyla Osmanlı'ya konuk olacak. 21.00'deki mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalacak. Yarı final mücadeleleri beIN Sports Max 1'den ekranlara gelecek.