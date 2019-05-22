Spor Toto 1. Lig Play-Off maçları tamamlandı

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final karşılaşmalarında Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor ve Adana Demirspor - Hatayspor maçları oynandı. Gazişehir Gaziantep ilk maçta avantajlı bir skorun sahibi olurken, Adana Demirspor ve Hatayspor işlerini rövanş maçına bıraktı.

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final karşılaşmalarında Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor ve Adana Demirspor - Hatayspor maçları oynandı.



Gazişehir Gaziantep evinde Osmanlıspor'u Rydell Poepon'un golleriyle rövanş maçı öncesi avantajın sahibi oldu.



Günün diğer maçında Adana Demirspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadeleden gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



İki maçın rövanş mücadeleleri 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.



Bu eşleşmelerden finale çıkacak olan takım 30 Mayıs Perşembe günü final maçında karşılaşacak.