22 Mayıs 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Spor Toto 1. Lig Play-Off maçları tamamlandı

Spor Toto 1. Lig Play-Off maçları tamamlandı
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 Giriş Tarihi: 22.05.2019

 1. Lig'de play-off yarı final karşılaşmalarında  -  ve  - Hatayspor maçları oynandı. Gazişehir Gaziantep ilk maçta avantajlı bir skorun sahibi olurken, Demirspor ve Hatayspor işlerini rövanş maçına bıraktı.

1. Lig'de play-off yarı final karşılaşmalarında - ve - Hatayspor maçları oynandı.

Gazişehir Gaziantep evinde Osmanlıspor'u Rydell Poepon'un golleriyle rövanş maçı öncesi avantajın sahibi oldu.

Günün diğer maçında Demirspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadeleden gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

İki maçın rövanş mücadeleleri 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Bu eşleşmelerden finale çıkacak olan takım 30 Mayıs Perşembe günü final maçında karşılaşacak.

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