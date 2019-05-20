20 Mayıs 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Gençlerbirliği'nden Nobre'ye veda klibi

Gençlerbirliği'nden Nobre'ye veda klibi
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 20.05.2019

Kulübü, futbolu bırakan için veda klibi hazırladı.

Başkent temsilcisi, futbolculuk kariyerini -Adana Demirspor maçıyla noktalayan 38 yaşındaki Nobre için "Golcünün Vedası" adıyla bir video yayımladı.

Röportaj sırasında duygusal anlar yaşayan Nobre, göz yaşlarına hakim olamadı.

"Bu röportaj zor." diyen Nobre, "Herkese çok teşekkür ederim. 20 sene bayağı uzun zaman. Fiziki olarak hiçbir problem yok ama bence (bırakmanın) tam zamanı. 20 senede 13 kupam var." ifadelerini kullandı.

20 yıllık kariyerinin 15'ini 'de geçiren Nobre, ve 'ta da forma giydi.



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