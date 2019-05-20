20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Spor Toto 1. Lig'den, Süper Lig'e yükselecek son takım Play-off maçlarının ardından belli olacak. Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor ve Adana Demirspor - Hatayspor arasında oynanacak ilk müsabakalarda düdük çalacak hakemler de açıklandı.
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final hakemleri açıklandı
Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 Giriş Tarihi: 20.05.2019
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto 1. Lig'de Play-off ilk maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Spor Toto 1. Lig'den, Süper Lig'e yükselecek son takım Play-off maçlarının ardından belli olacak. Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor ve Adana Demirspor - Hatayspor arasında oynanacak ilk müsabakalarda düdük çalacak hakemler de açıklandı.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Play-off ilk maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
22 Mayıs Çarşamba
19.00 Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor (Halil Umut Meler)
21.00 Adana Demirspor - Hatayspor (Halis Özkahya)
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