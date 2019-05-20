Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto 1. Lig'de Play-off ilk maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Spor Toto 1. Lig'den, Süper Lig'e yükselecek son takım Play-off maçlarının ardından belli olacak. Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor ve Adana Demirspor - Hatayspor arasında oynanacak ilk müsabakalarda düdük çalacak hakemler de açıklandı.



TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Play-off ilk maçlarında görev alacak hakemler şöyle:



22 Mayıs Çarşamba



19.00 Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor (Halil Umut Meler)



21.00 Adana Demirspor - Hatayspor (Halis Özkahya)