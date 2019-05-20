20 Mayıs 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de play-off hakemleri açıklandı
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 Giriş Tarihi: 20.05.2019

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 1. 'de Play-off ilk maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından 1. 'den, Süper Lig'e yükselecek son takım Play-off maçlarının ardından belli olacak. Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor ve Demirspor - Hatayspor arasında oynanacak ilk müsabakalarda düdük çalacak hakemler de açıklandı.

'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Play-off ilk maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

22 Mayıs Çarşamba

19.00 Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor (Halil Umut Meler)

21.00 Adana Demirspor - Hatayspor ()

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