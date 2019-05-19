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Gazişehir bileti kaptı
Giriş Tarihi: 19.05.2019
Küme düşen Karabük deplasmanında 6 golle şov yapan Gazişehir, play-off biletini cebine koydu. Kırmızı-siyahlılar, Osmanlıspor’un rakibi oldu
Spor Toto 1. Lig'de Gazişehir, son play-off biletini alan iki takımdan biri oldu. Karabük'te Gazişehir, 6 golle şov yaptı. 8'de Erhan perdeyi açtı: 0-1. 10'da Oğuz'un Arif'e müdahalesi penaltıya dönüştü. 11'de Arif penaltıyı gole çevirdi: 1-1. 13'de Poepon röveşatayı çaktı: 1-2. 28'de Uğur kafayla 1-3 yaptı. 55'te Segbefia, Ferhat'tan dönen topu tamamladı: 1-4. 59'da Kenan, attı: 1-5. 75'te Gökhan, Valle'nin ortasına vurdu: 1-6. Play-off biletini kapan Gazişehir, Osmanlı'nın rakibi oldu.
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