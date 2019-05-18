18 Mayıs 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

Gençlerbirliği kupasını aldı

Gençlerbirliği kupasını aldı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 18.05.2019

1. Lig’i 2. sırada tamamlayan , Demirspor maçı sonrasında yapılan törenle kupasını aldı.

Geçen hafta deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i yenerek Süper Lig'e çıkmayı garantileyen , bugün oynadığı Demirspor maçının ardından kupasını Başkanvekili İbrahim Usta'nın elinden aldı. Seremoniye katılan Zeynep Yıldız da futbolcuların madalyalarını taktı.

Kırmızı-siyahlı futbolcular kupayı aldıktan sonra sahaya inen taraftarı ile birlikte Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı doyasıya kutladı.
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