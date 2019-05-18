18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Ligi ilk iki sırada bitiren Denizlispor ve Gençlerbirliği, direkt olarak Süper Lig'de yükselmeye hak kazandı. Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belli olacağı play-off'ta ise eşleşmeler netleşti.
Ligi üçüncü sırada tamamlayan Hatayspor, 6'ncı sıradaki Adana Demirspor ile, 4'üncü sırada bitiren Osmanlıspor ise 5'inci sıradaki Gazişehir Gaziantep ile kozlarını paylaşacak. Bu eşleşmelerden galip ayrılan takımlar, Süper Lig'e yükselmek için tarafsız sahada play-off finali maçına çıkacak.
Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu
Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 Giriş Tarihi: 18.05.2019
Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu. Hatayspor ile Adana Demirspor, Osmanlıspor ile de Gazişehir Gaziantep eşleşti.
Spor Toto 1'inci Lig'de son hafta karşılaşmaları bugün itibarıyla tamamlanırken, ligdeki sıralama ve play-off'a kalan takımlar da belli oldu.
Ligi ilk iki sırada bitiren Denizlispor ve Gençlerbirliği, direkt olarak Süper Lig'de yükselmeye hak kazandı. Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belli olacağı play-off'ta ise eşleşmeler netleşti.
Ligi üçüncü sırada tamamlayan Hatayspor, 6'ncı sıradaki Adana Demirspor ile, 4'üncü sırada bitiren Osmanlıspor ise 5'inci sıradaki Gazişehir Gaziantep ile kozlarını paylaşacak. Bu eşleşmelerden galip ayrılan takımlar, Süper Lig'e yükselmek için tarafsız sahada play-off finali maçına çıkacak.
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