18 Mayıs 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 Giriş Tarihi: 18.05.2019

1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu. Hatayspor ile Demirspor, ile de Gazişehir eşleşti.

1'inci Lig'de son hafta karşılaşmaları bugün itibarıyla tamamlanırken, ligdeki sıralama ve play-off'a kalan takımlar da belli oldu.

Ligi ilk iki sırada bitiren Denizlispor ve Gençlerbirliği, direkt olarak Süper Lig'de yükselmeye hak kazandı. Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belli olacağı play-off'ta ise eşleşmeler netleşti.

Ligi üçüncü sırada tamamlayan Hatayspor, 6'ncı sıradaki Demirspor ile, 4'üncü sırada bitiren ise 5'inci sıradaki Gazişehir ile kozlarını paylaşacak. Bu eşleşmelerden galip ayrılan takımlar, Süper Lig'e yükselmek için tarafsız sahada play-off finali maçına çıkacak.
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