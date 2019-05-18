18 Mayıs 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

Göztepe’den 3 puan sözü

Göztepe’den 3 puan sözü
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 18.05.2019

Bursaspor ile karşılaşacak Göztepe'yi yüzlerce taraftarı coşkuyla Bursa'ya uğurladı. Sarı-kırmızılılar, takım otobüsünün önünü keserek meşale yakıp tezahüratlar yaptı. Teknik Direktör Tamer Tuna ve futbolcular tek tek taraftarları selamlarken, galibiyet sözü verdiler. Sakatlıkları süren Jerome ve Yasin de kafilede yer aldı.

Stres attılar
, Göztepe karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde 1 saat 20 dakika süren antrenman, ısınmayla başladı. Yeşil- beyazlılar, ayak tenisi oynayarak, zorlu maçın stresini üzerlerinden atmaya çalıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu
Denizlispor’a 5 milyon Euro Denizlispor’a 5 milyon Euro
Balıkesir’de Hatay fırtınası Balıkesir’de Hatay fırtınası
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör