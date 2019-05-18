Göztepe’den 3 puan sözü

TFF 1. LİG HABERLERİ

ile karşılaşacak Göztepe'yi yüzlerce taraftarı coşkuyla Bursa'ya uğurladı. Sarı-kırmızılılar, takım otobüsünün önünü keserek meşale yakıp tezahüratlar yaptı. Teknik Direktör Tamer Tuna ve futbolcular tek tek taraftarları selamlarken, galibiyet sözü verdiler. Sakatlıkları süren Jerome ve Yasin de kafilede yer aldı.Göztepe karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde 1 saat 20 dakika süren antrenman, ısınmayla başladı. Yeşil- beyazlılar, ayak tenisi oynayarak, zorlu maçın stresini üzerlerinden atmaya çalıştı.