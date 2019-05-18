18 Mayıs 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

Denizlispor’a 5 milyon Euro

Denizlispor’a 5 milyon Euro
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 18.05.2019

Süper Lig'in yeni takımı Abalı , Yuka Tel ile 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı ve takımın ismi değişti. Anlaşmayla yeşil- siyahlıların kasasına 5 milyon euro girecek. Basın toplantısına Başkan Ali Çetin, Yuka Tel CEO'su Yusuf Karataş ve yöneticiler katıldı.
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