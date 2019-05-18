18 Mayıs 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

Balıkesir’de Hatay fırtınası

Balıkesir’de Hatay fırtınası
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 18.05.2019

Play-off'a kalmayı geçtiğimiz hafta garantileyen Hatayspor, deplasmanından 3-0'lık zaferle döndü. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok futbolcunun ayrıldığı rakibi karşısında 50'de Korkishko ile öne geçen bordo-beyazlılar, 58'de Tom'un penaltısıyla 2-0'ı buldu. 63'te 'in golüyle 3-0 kazanan Hatay, 67 puana yükseldi.

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