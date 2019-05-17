17 Mayıs 2019, Cuma

TFF 1. LİG

Boluspor - Eskişehirspor maç sonucu: 3-2

Boluspor - Eskişehirspor maç sonucu: 3-2
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 17.05.2019

1'inci Lig 34'üncü hafta mücadelesinde , sahasında karşılaştığı 'u 3-2 mağlup etti.

1'inci Lig 34'üncü hafta mücadelesinde , sahasında karşılaştığı 'u 3-2 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

13'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bilal Sebaihi'nin şutu savunmaya çarpıp az farkla dışarı çıktı.

14'üncü dakikada gelişen Boluspor atağında Muhammed'in ara pasında topla buluşan Batuhan'ın düzgün vuruşunu kaleci Melih güçlükle kornere çeldi.

23'üncü dakikada savunma arkasına atılan derinlemesine pasta hareketlenen Sekidika kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sekidika'nın şutunu kaleci Sabri kurtarırken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

27'nci dakikada İshak'ın ceza sahası içine kullandığı köşe vuruşunda Burak Bekaroğlu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

54'üncü dakikada Eskişehirspor ceza sahası içinde karambol oluştu. Karambolden faydalanan Akabueze'nin şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

83'üncü dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Dimov'un ters vuruşunda topu kendi ağlarına gönderdi: 2-1.

84'üncü dakikada Boluspor atağında ceza sahasına giren Mutlu'nun şutunda top ağlarla buluştu: 3-1.

90+2'nci dakikada Eskişehirspor'un kullandığı köşe vuruşunda kafa vuran Sekidika'nın vuruşunda top fileleri havalandırdı: 3-2.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Altay - Birevim Elazığspor maç sonucu: 4-0 Altay - Birevim Elazığspor maç sonucu: 4-0
Altınordu inanıyor Altınordu inanıyor
Samsun’da prim şoku Samsun’da prim şoku
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör