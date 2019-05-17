Boluspor - Eskişehirspor maç sonucu: 3-2
Spor Toto 1'inci Lig 34'üncü hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'u 3-2 mağlup etti.
Spor Toto 1'inci Lig 34'üncü hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'u 3-2 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR:
13'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bilal Sebaihi'nin şutu savunmaya çarpıp az farkla dışarı çıktı.
14'üncü dakikada gelişen Boluspor atağında Muhammed'in ara pasında topla buluşan Batuhan'ın düzgün vuruşunu kaleci Melih güçlükle kornere çeldi.
23'üncü dakikada savunma arkasına atılan derinlemesine pasta hareketlenen Sekidika kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sekidika'nın şutunu kaleci Sabri kurtarırken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
27'nci dakikada İshak'ın ceza sahası içine kullandığı köşe vuruşunda Burak Bekaroğlu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
54'üncü dakikada Eskişehirspor ceza sahası içinde karambol oluştu. Karambolden faydalanan Akabueze'nin şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.
83'üncü dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Dimov'un ters vuruşunda topu kendi ağlarına gönderdi: 2-1.
84'üncü dakikada Boluspor atağında ceza sahasına giren Mutlu'nun şutunda top ağlarla buluştu: 3-1.
90+2'nci dakikada Eskişehirspor'un kullandığı köşe vuruşunda kafa vuran Sekidika'nın vuruşunda top fileleri havalandırdı: 3-2.
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