Samsun’da prim şoku

Spor Toto 1. Lig'e yükselme fırsatını kaçıran Samsunspor'da, sezon içinde oyunculara şampiyonluk priminden verilen avansların yüzde 70'i geri alınacak. Kalan transfer taksitleri üzerinden yapılacak bu işlemde miktarın 2.2 milyon TL olduğu belirtildi.

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