17 Mayıs 2019, Cuma

TFF 1. LİG

Samsun’da prim şoku

Samsun’da prim şoku
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 17.05.2019

Spor Toto 1. Lig'e yükselme fırsatını kaçıran Samsunspor'da, sezon içinde oyunculara şampiyonluk priminden verilen avansların yüzde 70'i geri alınacak. Kalan transfer taksitleri üzerinden yapılacak bu işlemde miktarın 2.2 milyon TL olduğu belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Altınordu inanıyor Altınordu inanıyor
Osmanlı pes etmedi Osmanlı pes etmedi
Kocaeli'ye Çorum şoku Kocaeli'ye Çorum şoku
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör