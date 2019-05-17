17 Mayıs 2019, Cuma
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Samsun’da prim şoku
Giriş Tarihi: 17.05.2019
Spor Toto 1. Lig'e yükselme fırsatını kaçıran Samsunspor'da, sezon içinde oyunculara şampiyonluk priminden verilen avansların yüzde 70'i geri alınacak. Kalan transfer taksitleri üzerinden yapılacak bu işlemde miktarın 2.2 milyon TL olduğu belirtildi.
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