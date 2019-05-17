17 Mayıs 2019, Cuma
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Altınordu inanıyor
Giriş Tarihi: 17.05.2019
Giresun'u mağlup ederse play-off'a kalacak Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımına güvendiğini belirtti. Eroğlu, "İki kez averajla, bir kez de 1 puanla play-off'u kaçırmıştık. Bu kez her şey bizim elimizde. Takımıma çok güveniyorum" diye konuştu.
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