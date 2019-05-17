17 Mayıs 2019, Cuma
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Osmanlı pes etmedi
Giriş Tarihi: 17.05.2019
Play-off'u garantileyen Osmanlıspor'un genel menajeri Cenk Karayel, Spor Toto Süper Lig hedefini son dakikaya kadar kovalayacaklarını söyledi. Karayel, "Ligin sonunu getiremedik ama Süper Lig şansımız sürüyor. Peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
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