17 Mayıs 2019, Cuma

TFF 1. LİG

Osmanlı pes etmedi

Osmanlı pes etmedi
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 17.05.2019

Play-off'u garantileyen 'un genel menajeri Cenk Karayel, Spor Toto Süper Lig hedefini son dakikaya kadar kovalayacaklarını söyledi. Karayel, "Ligin sonunu getiremedik ama Süper Lig şansımız sürüyor. Peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

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