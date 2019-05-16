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Kocaeli'ye Çorum şoku
Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 Giriş Tarihi: 16.05.2019
Kırmızı-siyahlı takım, Kocaelispor’u Mert Yavuz, Yakup Alkan ve Mikail Albayrak’ın golleriyle yenip finale çıktı
TFF 3. Lig play-off yarı final rövanş maçında Çorumspor, büyük bir sürprize imza attı. Kırmızı- siyahlılar, ilk maçta evinde 1-0 mağlup olduğu rakibini deplasmanda 3-0 yenerek finalde Serik Belediye'nin rakibi oldu. 45'inci dakikada Mert Yavuz'un golüyle 1-0 öne geçen Çorumspor, 72'de Yakup Alkan ile farkı 2'ye çıkardı. Maçta son sözü söyleyen isim 74'te Mikail Albayrak oldu. Normal sezonu 5. sırada bitiren Bahri Kaya yönetimindeki Çorum, iki sezon önce de play-off' katılmış yarı finalde elenmişti.
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