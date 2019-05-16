17 Mayıs 2019, Cuma

TFF 1. LİG

Kocaeli'ye Çorum şoku

Kocaeli'ye Çorum şoku
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 Giriş Tarihi: 16.05.2019

Kırmızı-siyahlı takım, Kocaelispor’u , Yakup Alkan ve ’ın golleriyle yenip finale çıktı

TFF 3. Lig play-off yarı final rövanş maçında Çorumspor, büyük bir sürprize imza attı. Kırmızı- siyahlılar, ilk maçta evinde 1-0 mağlup olduğu rakibini deplasmanda 3-0 yenerek finalde Serik Belediye'nin rakibi oldu. 45'inci dakikada 'un golüyle 1-0 öne geçen Çorumspor, 72'de Yakup Alkan ile farkı 2'ye çıkardı. Maçta son sözü söyleyen isim 74'te oldu. Normal sezonu 5. sırada bitiren Bahri Kaya yönetimindeki , iki sezon önce de play-off' katılmış yarı finalde elenmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Altınordu inanıyor Altınordu inanıyor
Samsun’da prim şoku Samsun’da prim şoku
Osmanlı pes etmedi Osmanlı pes etmedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör