Altay - Birevim Elazığspor maç sonucu: 4-0

Spor Toto 1. Lig’in son haftasında Altay sahasında Birevim Elazığspor’u konuk etti. Mücadele Altay'ın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto 1'inci Lig'de son hafta mücadelesinde Altay evinde küme düşmesi daha önce kesinleşen Birevim Elazığspor'u 4-0 mağlup etti. İzmir ekibinin gollerini jübilesini yapan Murat Uluç, Paixao (2) ve Hüsamettin kaydetti. Altay sezonu 47 puanla 10'uncu sırada, Elazığspor ise 25 puan 17'nci basamakta tamamladı.

13'üncü dakikada konuk ekip ceza sahasında oluşan karambolde Murat Uluç, düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0.

42'nci dakikada sağdan Altay ceza sahasına giren Şahan'ın vuruşunda kaleci Emre'yi geçen topu son anda Ferhat çıkararak mutlak golü önledi.

45+2'nci dakikada Altaylı Paixao, kaleci Ali'den sıyrılıp vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti. İlk yarı Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52'nci dakikada sağdan Hüsamettin'in şutunda kaleciden dönen topu Paixao tamamladı: 2-0.

57'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Paixao, önünü açarak topu köşeden ağlara yolladı: 3-0.

82'nci dakikada Tatos'un topuk pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Hüsamettin, meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 4-0. Altay maçı 4-0 kazandı.

MURAT ULUÇ'A JÜBİLE

Altay'da sezonun ilk yarısında takım kadrosundan çıkarılarak yardımcı antrenörlük görevine getirilen Murat Uluç, Birevim Elazığspor karşısında jübile maçına çıktı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar tarafından ilk 11'de görevlendirilen 38 yaşındaki futbolcu kariyerinin son müsabakasında siyah-beyazlı formayı terletti.

Maçın 13'üncü dakikasında Altay'ın ilk golünü atan Murat, 14'üncü dakikada sahayı arkadaşlarının omuzlarında terk etti. İzmir ekibinin önceki sezon 3'üncü Lig'de geçen sezon ise 2'nci Lig'de kazandığı 2 kupada attığı gollerle büyük pay sahibi olan Kaptan Murat Uluç, Altay formasıyla 45'inci golünü kaydetti. Duygusal anlar yaşayan Murat'a çiçek veren taraftarlar tecrübeli kramponu alkışlarla uğurladı.