17 Mayıs 2019, Cuma

TFF 1. LİG

Süper Lig’de hedef ilk 5

Süper Lig’de hedef ilk 5
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 Giriş Tarihi: 16.05.2019

Başkan , Atatürk Stadı’nın kapasitesini artıracaklarının müjdesini de verdi. Çetin, “Açık tribünleri kapatacağız. Yetersiz gelirse de iki kat şeklinde çözüm bulacağız. Kapasiteyi de 20 bine çıkaracağız” dedi.

'e 9 yıl sonra çıkma başarısı gösteren Denizlispor, yeni sezonda büyük hedefler peşinde koşacak. 'deki hedeflerini yüksek tutacaklarını belirten Başkan , Yücel İldiz'le devam etmek istediğini söyledi. Başkan Çetin, "Ben Yücel hocamızla devam etmeyi düşünüyorum. Yolda adam değişmememiz lazım. Yücel hocamızdan hiç şikayetimiz yok. Bu kulüp küllerinden doğdu. Kazandıklarımızı futbolcularımıza verdik, masraflarımızı öyle çıkardık ve şampiyon olduk. Süper Lig'deki hedefimiz ilk 5'te oynamak" diye iddialı konuştu.

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