18 Mart 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Gençler zirveye uydu

Gençler zirveye uydu
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 18.03.2019

Süper Lig’e çıkmayı kafaya koyan , kritik Adana deplasmanında 3 puana tek golle ulaştı. Başkent ekibi, Jailton’un golüyle önemli bir adım attı.

1. Lig'de şampiyonluk yarışında Denizlispor ile kıyasıya bir yarış veren G.Birliği, deplasmanından altın değerinde 3 puan çıkardı. İlk yarıda Stancu ile gole yaklaşan, Selçuk ile direğe takılan G.Birliği aradığını bulamadı. 60'ta Alper'in ortasında topu önünde bulan Jailton, takımını öne geçirdi: 0-1. Golden sonra Adanaspor, Digao ile tehlike yarattı fakat olmadı. Son dakikalarda G.Birliği'nden Nadir direğe takıldı. Ankara ekibi bu galibiyetle puanını 54 yaparak Denizli'yi yakaladı.

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