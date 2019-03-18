18 Mart 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Denizlispor Süper Lig’e koşuyor

Süper Lig’e koşuyor
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 18.03.2019

Lig lideri , Afyon deplasmanını ilk yarıda bulduğu 3 golle aştı. 24’te Ziya, 36’da Recep, 45’te , yeşil-siyahlıları galibiyete taşıdı

1. Lig'de lider Denizlispor şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçti. Afyon deplasmanına hızlı başlayan yeşil-siyahlılar, 24. dakikada Ziya Alkurt'un sert şutuyla öne geçti: 0-1. 36'da , ceza sahası dışından kaleciyi avladı ve farkı ikiye çıkardı: 0-2. 45'te kontratağa çıkan 'da , yaklaşık 40 metrelik driplingden sonra fileleri havalandırdı: 0-3. 67'de Erme'nin kullandığı serbest vuruşu Oltan faul kokan bir pozisyonda gole çevirdi: 1-3. Maçın geri kalanında gol olmayınca Denizlispor, puanını 54'e yükseltti. Ligde ilk iki takımın direkt çıkacağı ligde Denizlispor üçüncü sıradaki ile puan farkını 6'ya çıkardı.

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