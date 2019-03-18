Denizlispor Süper Lig’e koşuyor

Lig lideri Horoz, Afyon deplasmanını ilk yarıda bulduğu 3 golle aştı. 24’te Ziya, 36’da Recep, 45’te Mehmet Akyüz, yeşil-siyahlıları galibiyete taşıdı

Spor Toto 1. Lig'de lider Denizlispor şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçti. Afyon deplasmanına hızlı başlayan yeşil-siyahlılar, 24. dakikada Ziya Alkurt'un sert şutuyla öne geçti: 0-1. 36'da Recep Niyaz, ceza sahası dışından kaleciyi avladı ve farkı ikiye çıkardı: 0-2. 45'te kontratağa çıkan Horoz'da Mehmet Akyüz, yaklaşık 40 metrelik driplingden sonra fileleri havalandırdı: 0-3. 67'de Erme'nin kullandığı serbest vuruşu Oltan faul kokan bir pozisyonda gole çevirdi: 1-3. Maçın geri kalanında gol olmayınca Denizlispor, puanını 54'e yükseltti. Ligde ilk iki takımın direkt çıkacağı ligde Denizlispor üçüncü sıradaki Osmanlıspor ile puan farkını 6'ya çıkardı.