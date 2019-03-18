18 Mart 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Bolu tek attı 3 aldı

Bolu tek attı 3 aldı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 18.03.2019

evinde Balıkesir’i 63’te Guido’nun kafa vuruşuyla attığı golle 1-0 mağlup etti. Yarenler son üç maçta aldığı ikinci galibiyetle alt sıralardan uzaklaşıp ortalara ulaştı.

1. Lig'in 26. haftasında , 'u konuk etti. İlk yarısı kısır geçen maçın 53. dakikasında Mustafa Durak'ın açtığı ortaya yükselen 'un kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 63. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Akabueze'nin ortasında Guido'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. Bolu bu galibiyetle puanını 38 yaptı.

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