18 Mart 2019, Pazartesi
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Bolu tek attı 3 aldı
Giriş Tarihi: 18.03.2019
Boluspor evinde Balıkesir’i 63’te Guido’nun kafa vuruşuyla attığı golle 1-0 mağlup etti. Yarenler son üç maçta aldığı ikinci galibiyetle alt sıralardan uzaklaşıp ortalara ulaştı.
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, Balıkesirspor'u konuk etti. İlk yarısı kısır geçen maçın 53. dakikasında Mustafa Durak'ın açtığı ortaya yükselen Ümit Kurt'un kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 63. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Akabueze'nin ortasında Guido'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. Bolu bu galibiyetle puanını 38 yaptı.
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