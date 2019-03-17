17 Mart 2019, Pazar

TFF 1. LİG

Karabükspor 1. Lig'e veda etti

Karabükspor 1. Lig'e veda etti
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 17.03.2019

SporToto 1. Lig’de geçen hafta deplasmanda ’ne 1-0 yenilerek Play-Off yarışında yara alan Altay, konuk ettiği Kardemir ’u 4-0 yenerek milli araya moralli girdi. Yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden zor bir dönem geçiren Karabükspor ise bu sonuçla 1. Lig’e resmen veda etti.

Siyah-beyazlılara galibiyete getiren golleri Paixao (2), Kappel ve Furkan kaydetti. ekibi 37 puana yükseldi, ise eksi 1 puanda kaldı.

9. dakikada Altay perdeyi açtı. sağ kanattan içeriye kesti, uygun durumda gelişine düzgün bir vuruş yapan Paixao golü yaptı: 1-0.

34. dakikada fark 2'ye çıktı. Furkan penaltı noktasında bekleyen Paxiao'ya çevirdi, Paxiao'nun şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Kappel fileleri havalandırdı: 2-0.

36. dakikada Tatos'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan'ın şutunda Karabükspor kalecisi Furkan topu ayaklarıyla çıkardı.

42. dakikada Putsila'nın sağ kanattan yaptığı ortaya kafa vuruşu yapan Paixao, skoru 3-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

76. dakikada Altay savunma arkasına atılan topla buluşan Emre'nin şutunda kaleci Aydın topu kornere çeldi.

88. dakikada 'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sinan, kale önündeki Furkan'a çevirdi. Furkan da kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 4-0.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xx), Yılmaz (xx), Mehmet Yıldırım (xx)

ALTAY: Aydın (xxx) – Serkan (xx), Ulaş (xx), (xxx), Murat Uslu (xxx), Ferhat (xx) (Dk. 46 Tavares xx), Putsila (xxx) (Dk.73 Sinan xx), Tatos (xx), Furkan (xxx), Kappel (xxx) (Dk. 64 İbrahim Akın xx), Paixao (xxx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan (x) – Arda (xx), Fatih Tultak (x), Berkay (xx), Abdullah (x), Oğuz (xx), Emre (x) (Dk. 85 Doğukan), Toykan (x) (Dk. 88 Melih), Fatih (x) (Dk. 46 Hüseyin x), Cihan (xx), Ahmet (x)

GOLLER: Dk. 9 ve Dk. 42 Paixao, Dk. 34 Kappel, Dk. 88 Furkan (Altay)

SARI KART: Furkan (Altay)



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