18 Mart 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Karabükspor küme düştü

Karabükspor küme düştü
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 18.03.2019

Ligin 26. haftasında Altay’a konuk olan maçı 4-0 kaybederek bitime 8 hafta kala küme düşen ilk takım oldu.

Bu sezon mali sıkıntılar yaşayan ve sezon başında puan silme cezası alan Karabük, 26. hafta sonunda -1 puan ile 2. Lig'e düştü. Altay'ın gollerini 9 ve 42'de Paixao, 34'te Kappel ve 88'de İhsan Furkan kaydetti.

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