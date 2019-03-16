16 Mart 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

Ümraniye Şehir Stadyumu açıldı

Ümraniye Şehir Stadyumu açıldı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 16.03.2019

tarafından yapımı gerçekleştirilen ’nün coşkulu bir törenle açıldı. Açılışta konuşan Başkanı , "Ümraniyespor’un daha iyi koşullarda spor yapabilmesi ve daha güzel işlere imza atabilmesi için bu alt yapı tesislerini yapıyoruz. Ümraniyemize ve Ümraniyespor’a hayırlı olsun” dedi.

tarafından yapımı gerçekleştirilen 'nün hizmete açıldı. Kulüp Yönetim Binası'nı Başkanı gerçekleştirdi. Açılışına, Ümraniye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye İlçe Kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı, AK Parti Ümraniye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Anbarkaya, Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, Ümraniyespor Yönetim Kurulu Üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Ümraniye 'nun C bloğunda bin 285 metrekareden oluşan 2 bin kişilik stadyum yer alırken, D bloğunda ise 3 bin 600 metrekarelik yönetim binası yer alıyor.

"ÜMRANİYESPOR'UN DAHA İYİ KOŞULLARDA SPOR YAPABİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Açılışta konuşan Başkan Can, "Yönetim Kulüp binasının açılışını gerçekleştirdik. Yükselen, 1. Lig'de başa oynayan ve 1. Lig'de 'nda yarı kalan ve final oynamaya aday takımlardan birisi Ümraniyespor. Ümraniyespor'un daha iyi koşullarda spor yapabilmesi ve daha güzel işlere imza atabilmesi için bu alt yapı tesislerini yapıyoruz. Ümraniyemize ve Ümraniyespor'a hayırlı olsun" diye konuştu.



Kaynak: DHA
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