16 Mart 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

Dışarıda Horoz!

Dışarıda Horoz!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 15.03.2019

Süper Lig yolunda ilerleyen Denizlispor, bu sezon deplasmanlardaki performansıyla göz doldurdu.

Yarın Afjet Afyon'a konuk olacak yeşil-siyahlılar, son 8 dış saha maçında yenilgi yüzü görmedi. 13 kez ağları sarsan ve kalesinde 7 gol gören Horoz; 5 galibiyet, 3 beraberlikle 18 puanın sahibi oldu. Rakibin ligde kalmak için şiddetle puana ihtiyacı olduğunu belirten , milli araya kayıpsız girme yolunda takımına güvendiğini dile getirdi.
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