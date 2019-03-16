16 Mart 2019, Cumartesi
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Dışarıda Horoz!
Giriş Tarihi: 15.03.2019
Süper Lig yolunda ilerleyen Denizlispor, bu sezon deplasmanlardaki performansıyla göz doldurdu.
Yarın Afjet Afyon'a konuk olacak yeşil-siyahlılar, son 8 dış saha maçında yenilgi yüzü görmedi. 13 kez ağları sarsan ve kalesinde 7 gol gören Horoz; 5 galibiyet, 3 beraberlikle 18 puanın sahibi oldu. Rakibin ligde kalmak için şiddetle puana ihtiyacı olduğunu belirten Yücel İldiz, milli araya kayıpsız girme yolunda takımına güvendiğini dile getirdi.
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