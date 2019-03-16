16 Mart 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

Altınordu 'ES'ti

Altınordu 'ES'ti
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 15.03.2019

Haftanın açılış maçında 'a konuk olan ekibi, geriye düştüğü karşılaşmada; Okan, Serdar, Hüseyin ve ile farka koştu.

, 1. Lig'de 26. haftanın açılış maçında seyircisi önünde ağırladığı 'dan fark yedi ve ateş hattından kurtulamadı: 2-4. İbrahim Sissoko ile öne geçen Eskişehirspor, ve Serdar Deliktaş'ın gollerine engel olamayınca soyunma odasına 2-1 mağlup girdi. ikinci yarıda da Altınordu etkiliydi.

ÜST ÜSTE 2. ZAFER

67'de Hüseyin farkı ikiye çıkarırken, 3 dakika sonra , skoru ilan etti ve Altınordu üst üste ikinci galibiyetine imza attı. 74'te oyuna giren İbrahim Halil Öner, 3 dakika sonra Eskişehir adına ikinci golü attı. Bu galibiyetle play-off hattında yerini sağlamlaştıran Altınordu, haftaya evinde 'u ağırlayacak. Atış hattındaki Es-Es ise İstanbulspor'a gidecek.
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