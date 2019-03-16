16 Mart 2019, Cumartesi
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ÜST ÜSTE 2. ZAFER
67'de Hüseyin farkı ikiye çıkarırken, 3 dakika sonra Kerim Alıcı, skoru ilan etti ve Altınordu üst üste ikinci galibiyetine imza attı. 74'te oyuna giren İbrahim Halil Öner, 3 dakika sonra Eskişehir adına ikinci golü attı. Bu galibiyetle play-off hattında yerini sağlamlaştıran Altınordu, haftaya evinde Osmanlıspor'u ağırlayacak. Atış hattındaki Es-Es ise İstanbulspor'a gidecek.
Altınordu 'ES'ti
Giriş Tarihi: 15.03.2019
Haftanın açılış maçında Eskişehirspor'a konuk olan İzmir ekibi, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada; Okan, Serdar, Hüseyin ve Kerim Alıcı ile farka koştu.
Eskişehirspor, Spor Toto 1. Lig'de 26. haftanın açılış maçında seyircisi önünde ağırladığı Altınordu'dan fark yedi ve ateş hattından kurtulamadı: 2-4. İbrahim Sissoko ile 1-0 öne geçen Eskişehirspor, Okan Derici ve Serdar Deliktaş'ın gollerine engel olamayınca soyunma odasına 2-1 mağlup girdi. ikinci yarıda da Altınordu etkiliydi.
ÜST ÜSTE 2. ZAFER
67'de Hüseyin farkı ikiye çıkarırken, 3 dakika sonra Kerim Alıcı, skoru ilan etti ve Altınordu üst üste ikinci galibiyetine imza attı. 74'te oyuna giren İbrahim Halil Öner, 3 dakika sonra Eskişehir adına ikinci golü attı. Bu galibiyetle play-off hattında yerini sağlamlaştıran Altınordu, haftaya evinde Osmanlıspor'u ağırlayacak. Atış hattındaki Es-Es ise İstanbulspor'a gidecek.
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